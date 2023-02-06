Космический корабль «Прогресс» планируется затопить в Тихом океане во вторник

Госкорпорация «Роскосмос» в понедельник, 6 февраля, сообщила, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20», отстыкуется от Международной космической станции (МКС) во вторник, 7 февраля, для последующего затопления в Тихом океане.

В сообщении «Роскосмоса», в частности, говорится, что «отстыковка грузового корабля «Прогресс МС-20» от МКС намечена на 7 февраля. Отправка следующего грузовика «Прогресс МС-22» запланирована на 9 февраля с космодрома Байконур».

«Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-22» доставит на МКС более 2,5 тонн грузов – 720 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1354 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции», – сообщили в госкорпорации.

Москва, Иван Бабурин

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