Полет первого белорусского космонавта перенесли

Сроки полета первого белорусского космонавта перенесли. Об этом сообщили в корпорации «Роскосмос».

Ранее планировалось, что белорусский космонавт отправится на Международную космическую станцию осенью 2023 года. Теперь стало известно, что полет состоится не раньше весны 2024-го.

Российский президент Владимир Путин анонсировал отправку белорусского космонавта в прошлом году. Тогда глава государства заявил, что в планах осуществить полет в 2023 году. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков также сообщал, что белорусский космонавт должен отправиться на МКС осенью 2023 года.

В декабре 2022-го стало известно, что республика отобрала шесть претенденток для полета в космос. Однако уже в январе в «Роскосмосе» заявляли о возможном переносе полета женщины-космонавта из Белоруссии из-за технических неполадок на пилотируемом корабле «Союз МС-22».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»