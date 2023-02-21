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Вторник, 21 февраля 2023, 11:57 мск

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Полет первого белорусского космонавта перенесли

Фото: Роскосмос

Сроки полета первого белорусского космонавта перенесли. Об этом сообщили в корпорации «Роскосмос».

Ранее планировалось, что белорусский космонавт отправится на Международную космическую станцию осенью 2023 года. Теперь стало известно, что полет состоится не раньше весны 2024-го.

Российский президент Владимир Путин анонсировал отправку белорусского космонавта в прошлом году. Тогда глава государства заявил, что в планах осуществить полет в 2023 году. Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков также сообщал, что белорусский космонавт должен отправиться на МКС осенью 2023 года.

В декабре 2022-го стало известно, что республика отобрала шесть претенденток для полета в космос. Однако уже в январе в «Роскосмосе» заявляли о возможном переносе полета женщины-космонавта из Белоруссии из-за технических неполадок на пилотируемом корабле «Союз МС-22».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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