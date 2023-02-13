Старт корабля для эвакуации космонавтов отложен до начала марта

Глава Роскосмоса Юрий Борисов в понедельник, 13 февраля, заявил, что старт корабля «Союз МС-23», который должен вернуть на землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио на Землю, отложен на дату не позднее первой декады марта, – сообщает ТАСС.

Борисов в частности, сказал: «Пока мы не убедимся и не доберемся до места возможной поломки, запуск корабля «Союз МС-23» в беспилотном режиме отложен до первой декады марта. Должен подчеркнуть, что после разгерметизации «Прогресса МС-21» безопасности экипажа ничего не угрожает. Внештатная ситуация случилась после стыковки транспортного корабля «Прогресс МС-22», все люки были уже задраены»

«Рассматриваются все причины разгерметизации системы терморегулирования корабля «Прогресс МС-21» в отсутствии возможности изучить место разгерметизации. Мы принимаем сейчас меры, которые позволят добраться оптикой и сфотографировать место возможного нарушения внешней обшивки. Если это нарушение действительно присутствует, то есть предположение, что это тоже может быть внешнее воздействие метеоритом или каким-то космическим мусором. Сегодня мы вынуждены при отсутствии этой информации рассматривать все возможные версии», – сообщил глава «Роскосмоса».

Напомним, что 11 февраля на корабле «Прогрессе МС-21», подготовленном к отстыковке от МКС, произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, а 18 февраля, был разгерметизирован контур грузового корабля, который должен завершить свой полет в составе МКС.

Москва, Иван Бабурин

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