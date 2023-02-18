«Роскосмос» отложил затопление разгерметизированного корабля «Прогресс МС-21»

Грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла разгерметизация контура, отстыковался от российского сегмента МКС. После отстыковки от модуля «Поиск» и съемки внешней поверхности корабля визуальных повреждений не обнаружено, однако сведение с орбиты и последующее затопление «Прогресса МС-21» отложили. Об этом сообщает «Роскосмос».

Там отметили, что госкомиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета. Изучаются два варианта: корабль могут пристыковать к российскому узловому модулю «Причал» для дальнейшего выяснения причин разгерметизации системы терморегулирования или свести с орбиты.

«Прогресс МС-21» отстыковался от малого исследовательского модуля «Поиск» российского сегмента МКС ранее в субботу в 05:26 мск. После отхода от МКС космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с помощью системы телеоператорного управления развернули корабль и сфотографировали предполагаемое место утечки теплоносителя из системы терморегулирования корабля.

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС в конце октября 2022 года. Корабль доставил на станцию более 2,5 т грузов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»