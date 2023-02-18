На Землю обрушится магнитная буря после мощной вспышки на Солнце

Магнитная буря накроет Землю 20 февраля после экстремально сильной вспышки на Солнце, которая произошла в ночь на 18 февраля. С таким предупреждением выступили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

Вспышка произошла незадолго до полуночи и классифицирована как X2.2, то есть относится к высшему классу «Х». Как отметили ученые, эта вспышка является крупнейшей как минимум с апреля 2022 года. «Помимо экстремальной мощности, вспышка была также исключительно продолжительной – активная взрывная фаза события продолжалась около полутора часов», – сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца. Более того, указали специалисты, повышенный фон жесткого солнечного излучения фиксируется на околоземной орбите уже более 12 часов. Надо отметить, что вспышка, произошедшая 20 апреля 2022 года, при такой же максимальной интенсивности продолжалась всего 23 минуты.

По прогнозу ученых, облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли в течение полутора-двух суток, то есть 20 февраля 2023. Ожидаются магнитные бури средней силы, то есть уровня 2 по пятибалльной шкале. Также в ближайшие дни не исключены повторные вспышки на Солнце в той же области.

Резкий рост активности Солнца регистрируется с начала 2023 года. По состоянию на середину февраля на Солнце зарегистрировано уже пять вспышек высшего балла «Х», тогда как за весь прошлый год таких взрывов было семь.

Магнитные бури могут вызвать помехи в радиосвязи и сбои в работе спутниковых и энергетических систем, а также космических аппаратов. В периоды повышенной солнечной активности метеозависимым людям рекомендуется соблюдать ряд предосторожностей. В частности, необходимо по возможности ограничить работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, избегать стрессовых ситуаций и больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Москва, Наталья Петрова

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