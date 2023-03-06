Площадь льда вокруг Антарктиды рекордно сократилась

Ледяной покров вокруг Антарктиды уменьшился до рекордного значения за всю историю наблюдений с 1979 года. На площади ледников сказалось потепление климата, усилившиеся ветры и подъем уровня мирового океана, рассказал эксперт по антарктическому морскому льду из Университета Тасмании Уилл Хоббс.

Летом 2022 года в южном полушарии количество морского льда упало до исторического минимума – 1,92 млн кв. км. Но уже в феврале 2023 года площадь льда сократилась до 1,79 млн кв. км. За полгода растаяло 136 тыс. кв. км ледников, а это вдвое больше размеров Тасмании, приводит данные The Guardian.

Льды вокруг Антарктиды оберегают материковые ледники от штормов, которые могут их размыть. А также мешают таянию ледника Туэйтса, названного «ледником судного дня». Если он растает, уровень мирового океана может подняться на полметра, что сильно повлияет на глобальный климат и затопление ряда территорий.

Ученые выяснили, что под ледниковыми щитами часто скапливается талая вода, образуя озера. Переполняясь, эти водоемы могут вызывать наводнения в ближайшей местности, а при попадании в океан – цунами.

Москва, Наталья Рязанова

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