Ученые обнаружили еще одну серьезную угрозу, связанную с таянием ледников

Таяние ледников опасно не только сокращением стабильных запасов пресной воды. Как оказалось, процесс таит в себе еще одну серьезную угрозу.

Как уже сообщал «Новый День», дегляциация за последние 25 лет резко ускорилось. Этот фактор стал причиной повышения уровня мирового океана на 2,2 мм.

Известно, что под ледниковыми щитами часто скапливается талая вода. Она попадает во впадины, оставленные отступающим льдом, образуя глубокие озера и реки. И как, сообщает Nature Communication, эти новые водоемы представляют для людей серьезную опасность.

Исследование, проведенное учеными Университета Ньюкасла, показало, что уровень воды в них крайне нестабилен и зависит от продолжающейся потери льда. Переполненные озера такого типа могут спровоцировать внезапные бурные наводнения: зона поражения внутреннего цунами может достигать 120 км.

В зонах с повышенным риском наводнений проживает более 15 миллионов человек, отмечают эксперты.

Наибольшая опасность угрожает Китаю, Индии, Перу и Пакистану. Только в последнем в непосредственной близости от ледниковых водоемов проживает более 2 млн человек. Много ледниковых озер в Китае – и достаточно крупных. В случае прорыва они способны нанести огромный ущерб инфраструктуре.

Авторы исследования заявляют, что остановить таяние ледников в ближайшие десятилетия не удастся, поэтому необходимо принять меры для защиты населения от возможных стихийных бедствий.

Москва, Анастасия Палей

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»