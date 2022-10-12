Таяние ледников за последние двадцать лет повысило уровень моря на два миллиметра

Таяние ледников и айсбергов в 2000-2020 годах резко ускорилось. Этот фактор стал причиной повышения уровня мирового океана на 2,2 мм. Об этом говорится в статье, опубликованной Nature Communications.

Ученые из Оттавского университета проанализировали, как изменились за два последних десятилетия ледники, примыкающие к Северному ледовитому океану. Специалисты собрали снимки со спутников и с местности и сравнили разные характеристики.

Выяснилось, что за двадцать лет скорость таяния ледников выросла. Если в период с 2000 по 2010 годы объем растаявшего льда составлял около 44,4 млрд тонн в год, то в последующее десятилетие – 51,9 млрд тонн в год.

Особенно сильно процесс затронул Новую Землю, Северную Землю и другие регионы российской Арктики. Там темп таяния вырос на 55%.

Оттава, Зоя Осколкова

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