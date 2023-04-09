Ученые бьют тревогу: температура поверхности мирового океана достигла рекордного уровня

Температура поверхности мирового океана достигла рекордно высокого уровня с момента начала спутниковых наблюдений. Таковы данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Ученые-климатологи в связи с этим предупреждают об увеличении количества морских волн тепла, что приведет к повышенному риску экстремальных погодных явлений.

Средняя температура поверхности океана сейчас составляет 21,1 градуса, превысив предыдущий максимум в 21 градус, установленный в 2016 году, пишет Тhe Guardian.

Как отмечают специалисты, тепло поднимается к поверхности мирового океана, что может привести к возникновению в конце 2023 года такого явления как Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает заметное влияние на климат. Это может увеличить риск экстремальных погодных условий и еще больше бросить вызов глобальным рекордам тепла, заявляют ученые.

По словам климатолога из Национального центра атмосферных исследований США Кевина Тренберта, наблюдения показали, что тепло в экваториальной части Тихого океана распространяется на глубину более 100 метров. Оно будет иметь эффект домино, вызывая морские волны тепла по всему миру.

Увеличение количества тепла в водах мирового океана грозит более частыми штормами и приводит к активному таянию ледяного щита. Морские волны тепла также оказывают разрушительное воздействие на морскую дикую природу и вызывают обесцвечивание кораллов на тропических рифах.

Ранее сообщалось, что ледяной покров вокруг Антарктиды уменьшился до рекордного значения за всю историю наблюдений с 1979 года. На площади ледников сказалось потепление климата, усилившиеся ветры и подъем уровня мирового океана.

Москва, Наталья Петрова

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