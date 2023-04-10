Российские ученые займутся поисками жизни в облаках Венеры

Россия планирует запустить космическую станцию «Венера-Д» в 2029 году. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

По его словам, одна из целей проекта состоит в том, чтобы найти признаки жизни в атмосфере Венеры. Эскизное проектирование станции стартует в конце этого года – начале следующего. Аппарат может полностью состоять из российских комплектующих.

Как ранее сообщали в «Роскосмосе», функционал миссии «Венера-Д» будет направлен на решение фундаментальных задач исследования соседней планеты: объяснение природы парникового эффекта, который разогрел поверхность до 500 градусов Цельсия; поиск признаков обитаемости Венеры; определение, существуют ли активные вулканы на Венере и каков характер вулканической активности.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с поверхности. Ранее в атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. На Земле этот газ вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие фосфина считается одним из признаков наличия жизни на планете, но не является стопроцентным доказательством, а достоверные данные могут дать только контактные исследования планеты.

Москва, Зоя Осколкова

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