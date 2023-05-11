У Сатурна обнаружили 28 новых спутников

Международный астрономический союз подтвердил обнаружение 28 новых спутников Сатурна. Таким образом, планета вновь стала рекордсменом в Солнечной системе.
Зафиксировать новые объекты удалось с помощью наземного телескопа CFHT во время наблюдений, проведенных в период с 2019 по 2021 год. Новые спутники не превышают двух-пяти километров в диаметре, а их орбиты более эллиптичны и имеют более выраженный наклон к планете-хозяину.
Теперь количество известных сопровождающих Сатурн объектов достигло 118. В результате планета обогнала Юпитер, вокруг которого вращаются 92 спутника.
Лондон, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube