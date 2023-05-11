У Сатурна обнаружили 28 новых спутников

Международный астрономический союз подтвердил обнаружение 28 новых спутников Сатурна. Таким образом, планета вновь стала рекордсменом в Солнечной системе.

Зафиксировать новые объекты удалось с помощью наземного телескопа CFHT во время наблюдений, проведенных в период с 2019 по 2021 год. Новые спутники не превышают двух-пяти километров в диаметре, а их орбиты более эллиптичны и имеют более выраженный наклон к планете-хозяину.

Теперь количество известных сопровождающих Сатурн объектов достигло 118. В результате планета обогнала Юпитер, вокруг которого вращаются 92 спутника.

Лондон, Зоя Осколкова

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