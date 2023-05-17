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Среда, 17 мая 2023, 12:19 мск

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Япония перестала финансировать 15 совместных с Россией научных проектов

Правительство Японии отказалось от финансирования некоторых совместных с Россией научных проектов. Об этом сообщает издание Yomiuri.

По данным газеты, выделение денег на реализацию 15 научных проектов было приостановлено в течение прошлого года. Причиной стал конфликт на Украине, из-за которого страны отказываются от сотрудничества с РФ в различных сферах деятельности.

Самым значимым проектом, финансирование которого полностью прекратилось, стало сотрудничество по борьбе с распространением птичьего гриппа. С 2020 года японские специалисты получали информацию от российских ученых о перелетных птицах из Сибири – потенциальных переносчиков инфекции. Теперь же добывать подобные сведения станет сложнее.

Кроме того, под угрозой оказался совместный научный проект с Московским государственным университетом, связанный с исследованием цунами и вулканической активности.

Также было отменено финансирование двух научных проектов, связанных с АЭС «Фукусима-1». Японские и российские специалисты изучали возможность безопасного извлечения расплавившегося ядерного топлива на станции.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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