В новых учебниках по истории России полностью переписали разделы с 70-х до «нулевых» годов

Председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению РФ Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, в понедельник, 7 августа, заявил, что в новых школьных учебниках были полностью переписаны главы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах, – сообщает ТАСС.

Выступая перед журналистами, Мединский, в частности, сказал: «Разделы «70-е», «80-е», «90-е» и «нулевые» годы полностью переработаны, переписаны. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного».

«Работа над четырьмя томами нового учебника по истории для 10-11-х классов велась с апреля этого года. Работа сделана в невероятный срок. Твердая обложка, корешок сшит, а не склеен. Это позволит сделать так, как в советские годы, когда учебник служил в течение 5 лет», – подчеркнул председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Москва, Иван Бабурин

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