В свердловские школы поступили учебники по истории России с разделом про СВО

Все свердловские школы уже получили новый учебник по истории России для 11-х классов с включенным разделом про СВО. Обучение по нему начнется с 1 сентября. Сейчас учителя истории проходят повышение квалификации, так как появился новый учебно-методический комплект.

«В учебник добавлена большая тема по СВО, это надо знать выпускникам – цели, задачи, имена героев. Мы чтим как память героев, так и те подвиги, которые наши военнослужащие совершают. Наши воспитанники, заканчивающие школы, должны это знать», – сообщила первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева во время эфира регионального ЦУР. Она также добавила, что обновленный учебник по всеобщей истории для 10 класса поступит в школы до 30 октября.

Напомним, новый учебник истории для старшеклассников был разработан в кратчайшие сроки и включен в федеральный перечень летом этого года. Помощник президента РФ и один из соавторов учебника Владимир Мединский заявил, что в учебном пособии были полностью переписаны разделы «70-е», «80-е», «90-е» и «2000-е» годы. Также в учебник добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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