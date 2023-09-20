Компания Илона Маска запустила набор добровольцев для вживления имплантов в мозг

Компания Илона Маска Neuralink объявила набор добровольцев для испытания мозговых имплантов. Объявление опубликовано в блоге компании в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России).

«Открыт набор участников для нашего первого клинического исследования на людях», – говорится в объявлении.

Компания рассмотрит заявки от людей с квадриплегией из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза, уточняется на сайте компании. Робот вживит добровольцам сверхтонкие гибкие нити имплантата в область мозга, отвечающую за намерение человека пошевелиться.

Neuralink получил разрешение на клинические испытания на людях в мае 2023 года. После этой новости акции компании подскочили в цене, хотя эксперты предупредили, что для запуска коммерческого использования чипов может понадобиться до 10 лет.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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