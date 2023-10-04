Новую систему образования в вузах России внедрят в 2025 году

В Минобрнауки анонсировали внедрение в высших учебных заведениях новой национальной системы. Это произойдет с 1 сентября 2025 года, заявил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

По его словам, к этому моменту должен быть разработан не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты.

Афанасьев добавил, что новые стандарты, в отличие от действующих, будут разработаны не для отдельных направлений обучения, а для укрупненных групп специальностей. Планируется, что таким образом будет обеспечена гибкость образовательных программ, при этом в них будет выделено «фундаментальное ядро, обязательное для каждого направления».

Замминистра отметил, что на программы в рамках пилотного проекта принято 4044 человека, все бюджетные места заполнены, а на платные места принято более 250 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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