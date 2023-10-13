В новой системе высшего образования изменится статус магистратуры

Минобрнауки обсуждает изменение статуса магистратуры в новой системе высшего образования. Об этом заявил замминистра Дмитрий Афанасьев.

«Сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента. Вот в рамках нее, конечно, будет изменение статуса магистратуры», – сказал Афанасьев.

По его словам, магистратура должна занять новое место в системе высшего образования, не подменяя другие уровни обучения. «С названием – специализированное высшее образование – она должна базовую ступень углублять и специализировать. Пока обсуждается логика сама», – уточнил замминистра.

По данным Минобрнауки, полный переход вузов на новые стандарты планируется с 1 сентября 2025 года.

Москва, Зоя Осколкова

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