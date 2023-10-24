Глобальное потепление может навсегда разрушить ледники Западной Антарктиды

Быстрое таяние шельфовых ледников Западной Антарктиды теперь может быть неизбежным, поскольку антропогенное глобальное потепление ускоряется, что может иметь разрушительные последствия для повышения уровня моря во всем мире.

Согласно новому исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Nature Climate Change, даже если мир достигнет амбициозных целей по ограничению глобального потепления, Западная Антарктида все равно пострадает от потепления океана и таяния шельфовых ледников.

Шельфовые ледники – это языки льда, выступающие в океан на концах ледников. Они действуют как контрфорсы, помогая удерживать лед на суше, замедляя его сход в море и обеспечивая важную защиту от повышения уровня моря. По мере таяния шельфовых ледников они истончаются и теряют свою поддерживающую способность.

Несмотря на то, что появляется все больше свидетельств того, что потеря льда в Западной Антарктиде может быть необратимой, существует неопределенность относительно того, насколько многое можно предотвратить с помощью климатической политики.

Исследователи рассмотрели «базальное таяние», когда теплые океанские течения растапливают лед снизу. Они проанализировали скорость потепления океана и таяния шельфовых ледников при различных сценариях изменения климата. Они варьировались от амбициозных, когда миру удается ограничить глобальное потепление на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, до наихудшего сценария, когда люди сжигают большое количество ископаемого топлива, нагревающего планету.

Они обнаружили, что если мир ограничит повышение температуры до 1,5 градусов по Цельсию, чего он не собирается делать, изменение климата все равно может привести к тому, что океан нагреется в три раза быстрее, чем исторически.

В докладе говорится, что даже значительное сокращение загрязнения планеты, вызывающего нагревание планеты, будет иметь «ограниченную силу» и не позволит более теплым океанам спровоцировать разрушение ледникового покрова Западной Антарктики.

«Похоже, что мы, возможно, потеряли контроль над таянием льдов Западной Антарктики в 21 веке», – сказала Кейтлин Нотен, специалист по моделированию океана из Британской антарктической службы и ведущий автор исследования.

Западная Антарктида уже вносит наибольший вклад в глобальное повышение уровня моря на континенте и имеет достаточно льда, чтобы поднять уровень моря в среднем на 5,3 метра. Здесь находится ледник Туэйтс, также известный как «Ледник Судного дня», поскольку его обрушение может поднять уровень моря на несколько футов, что вынудит прибрежные общины и низменные островные государства либо строить в условиях повышения уровня моря, либо покинуть свои обжитые места.

Хотя исследование было сосредоточено на таянии шельфового ледника и не давало прямой количественной оценки воздействия на повышение уровня моря, «у нас есть все основания ожидать, что в результате повышение уровня моря увеличится, поскольку Западная Антарктида ускоряет потерю льда в океане». – сказал Нотен.

Тед Скамбос, гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере, который не участвовал в исследовании, сказал, что результаты «отрезвляют». Они основываются на существующих исследованиях, которые рисуют тревожную картину того, что происходит с самым южным континентом планеты, рассказал Тед Скамбос в интервью CNN.

«Что удручает, так это непрекращающийся характер повышения уровня моря, особенно в следующем столетии», – сказал Скамбос CNN. «Люди, которые живы сегодня, увидят значительное увеличение скорости повышения уровня моря во всех прибрежных городах по всему миру».

По словам Скамбоса, единственный способ действительно остановить быстрое таяние льда – это не просто снизить уровень загрязнения, вызывающего нагревание планеты, но и «удалить то, что уже накопилось». По его словам, это будет «настоящий вызов» для человечества.

Москва, Елена Васильева

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