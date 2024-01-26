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Пятница, 26 января 2024, 17:39 мск

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Альпийские ледники теряют важные для ученых элементы из-за глобального потепления

Таяние альпийских ледников привело к потере многовековых отложений, которые были важны для изучения изменений климата. К такому выводу пришла международная группа ученых из Швейцарии, Германии и Италии.

Ледники были своего рода «климатическими архивами». Специалисты изучали содержащиеся в них элементы, чтобы составить представление о составе атмосферы прошлых эпох, подобно древесным кольцам или отложениям в океане, говорится в статье, опубликованной журналом Nature Geoscience.

Ученые проанализировали керны, взятые из ледника Корбассиер в Швейцарских Альпах в 2018 и 2020 годах, и выяснили, что последние образцы непригодны для анализа, поскольку в них содержится слишком мало микроэлементов. Вероятнее всего, они ушли вместе с талой водой.

«Климатический архив уничтожен. Представьте, что кто-то ворвался в библиотеку, украл множество книг, а остальные поставил не на те полки и даже перепутал отдельные слова на их страницах, сделав невозможным восстановление оригинальных текстов», – пояснил руководитель исследования, химик-эколог Маргит Швиковски.

По словам экологов, глобальное потепление ставит под угрозу сбор климатических данных не только в Альпах, но и в других горных системах Земли.

Рим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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