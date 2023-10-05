Гора Монблан потеряла еще два метра из-за таяния ледников

Высшая точка Альп гора Монблан стала ниже на 2,2 метра за два года в связи с быстрым таянием ледников. Предыдущее измерение также показало, что высота горы уменьшается, передает BFM-TV.

«Высота Монблана составляет 4805,59 м в 2023 году, то есть на 2,22 метра меньше, чем в ходе последнего измерения в 2021 году. В 2021 году высота крыши Альп составила 4807,81 метра, что почти на метр меньше, чем в 2017 году», – говорится на сайте телеканала.

Специалисты объяснили, что на высоту горы влияет толщина ледника. Она может отличаться год от года из-за количества осадков. Геодезисты допустили, что при следующем измерении «потерянные» два метра вернутся.

Измерения 2019 года признаны недействительными, поэтому сравнение делается с цифрами, полученными в 2017 году. Для сравнения, в 2007 году высота горы составляла 4810,90 м.

Швейцарские ученые заявили о «катастрофических» темпах таяния альпийских ледников. За последние два года объем ледников в Швейцарии сократился примерно на 10%.

Париж, Наталья Рязанова

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