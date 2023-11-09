В России применили лазер для удаления нефтяных пятен с воды

Лазер для удаления пятен нефти с поверхности воды впервые использовали у берегов Сахалина. Аппарат можно перевозить на судне в любую точку океана и использовать в условиях арктического холода.

Ученые создали мобильный лазер, способный выжигать нефтяные пятна с поверхности воды. Аппарат пригодится в Арктике, где мороз мешает использовать биологические методы, а лед – собирать нефть механически. Его испытали в Охотском море у берегов Сахалина.

Во время тестового запуска ученые смастерили многослойный плот, а на нем разлили смесь сырой нефти и битума. Разные материалы в конструкции плота не позволили нефтепродуктам пролиться в воду. Лазер успешно поджег смеси на плоту с 300 метров, сообщила пресс-служба «Росатома».

«Испытания показали, что применение лазерных технологий для удаления нефтяной пленки на поверхности воды может стать перспективным методом ликвидации аварийных разливов в Арктике. Отечественный лазер позволит проводить работы по очистке безопасно и оперативно», – пояснил гендиректор ТРИНИТИ Кирилл Ильин.

Москва, Наталья Рязанова

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