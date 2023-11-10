В Китае родилась первая в мире обезьяна-химера, созданная из стволовых клеток

Китай представил первую в мире живую «химерную» обезьяну – животное было создано в лаборатории с использованием специальных клеток. У новорожденной светящиеся желтые кончики пальцев и флуоресцентные зеленые глаза.

Причудливо выглядящее существо, самец длиннохвостой макаки, ​​является первым приматом, созданным из клеток двух эмбрионов одного вида, которые исследователи слили вместе.

Команда использовала клетки семидневных эмбрионов и смешала их с пятидневными эмбрионами, прежде чем имплантировать эту комбинацию самкам макак.

В то время как большинство животных содержат смешанные клетки своих родителей, химерная обезьяна родилась с несколькими генетически различными клетками, содержащими различную ДНК от каждого биологического родителя.

В организме обезьянки было обнаружено множество донорских клеток от обоих эмбрионов – в мозге, сердце, почках, печени, желудочно-кишечном тракте, семенниках и клетках, которые превращаются в сперму.

Команда в Китае заявила, что эта работа имеет огромные последствия, например, позволит им увеличить популяцию животных, находящихся на грани исчезновения, и узнать больше об ЭКО.

Старший автор Чжэнь Лю из Китайской академии наук так прокомментировал данное событие: «Это долгожданная цель в этой области. Эта работа может помочь нам создать более точные модели обезьян для изучения неврологических заболеваний, а также для других биомедицинских исследований».

Китайские ученые уже заявили, что в качестве следующих шагов они хотят изучить «механизмы, лежащие в основе выживания эмбрионов у животных-хозяев».

«Здоровье обезьяны по-прежнему остается проблемой, – сказал профессор Пу – Если мы хотим создать модель обезьяны, нам нужна лучшая химера, которая сможет жить дольше».

Пекин, Елена Васильева

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