Ученые в КНР создали абсолютно смертельный коронавирус

Ученые в Китае создали родственный SARS-CoV-2 коронавирус GX_P2V со смертностью в 100%. Инфекция поражает легкие и идет прямиком в мозг.

Отчет об исследованиях опубликован на специализированном портале Biorxiv.

Ученые создали новый вирус на основе патогена GX/2017, обнаруженного у малайзийских панголинов в 2017 году. Его исследовали на мышах в возрасте от шести до восьми недель, которые после заражения прожили не больше восьми дней.

Выяснилось, что новый вирус поражает органы дыхания, включая легкие и трахею, и идет прямиком в мозг. Но инфекция практически не затронула сердце, печень и органы ЖКТ. Мыши быстро худели, а на седьмой день у них развилась тяжелая форма мозговой инфекции, что, вероятно, стало причиной смерти.

Из отчета следует, что у GX_P2V высокий риск заражения человека.

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении Covid-19, вызвавшего пандемию. В России после трех недель снижения заболеваемость коронавирусом вновь начала расти, как и число госпитализаций.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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