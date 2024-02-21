В России резко сократилось число желающих защищать диссертации аспирантов

В России по итогам 2023 года почти на четверть сократилось число диссертаций и авторефератов по ним. По мнению экспертов, это говорит о том, что аспирантура оказалась ориентирована не на исследовательскую работу, а на дополнительное обучение.

По данным Российской книжной палаты, в 2022 году в Российскую государственную библиотеку поступило 10,2 тысячи авторефератов (так называют краткие выводы по диссертации, которые издаются перед защитой в обязательном порядке), то в 2023-м – менее 8 тысяч. Таким образом, снижение год к году составило 22%, передает РБК.

Основная причина сокращения количества защит диссертаций в последние годы состоит в том, что аспирантура стала третьим после бакалавриата и магистратуры уровнем обучения. Сейчас она ориентирована «не на научно-исследовательскую работу, а на дополнительное обучение по ряду вспомогательных курсов».

«В результате аспиранту как будто достаточно защитить выпускную работу, получить диплом об окончании аспирантуры, а диссертацию – не защищать, – объясняет завкафедрой прикладной математики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» профессор Николай Кудряшов. – И очень многие аспиранты пошли по этому упрощенному пути». Причем особенное снижение количества защит приходится на физико-математические и технические науки, так как диссертации именно в этих сферах «наиболее трудоемки».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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