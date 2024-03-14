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Четверг, 14 марта 2024, 18:29 мск

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Компания SpaceX потеряла корабль Starship во время испытательного полета

Скриншот видео SpaceX

Компания американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска SpaceX в четверг, 14 марта, объявила о потере прототипа корабля Starship в ходе третьего испытательного полета, который состоялся в Техасе, – сообщает YouTube-канал Spaceflight Now.

Во время трансляции испытательного полета комментатор сказал: «Потеряна связь с ракетой Starship во время входа в атмосферу в конце третьего испытательного полета. SpaceX сообщила, что предположительно, космический корабль упал в Индийский океан».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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