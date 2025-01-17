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Ракета Starship Илона Маска взорвалась над Карибским морем

Фото: www.spacex.com

Ракета Starship потерпела крушение во время тестового запуска. Об этом заявил владелец компании SpaceX Илон Маск.

Седьмой испытательный полет закончился неудачно. Верхняя часть ракеты отделилась и взорвалась. Нижнюю часть удалось вернуть на стартовый стол космодрома, где ее захватили специальные механические устройства.

«По предварительным данным, у нас произошла утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», – написал Маск. Утечка была настолько большой, что создала давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия.

Команда SpaceX изучает полученные в ходе летных испытаний данные, чтобы понять первопричину неудачного запуска.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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