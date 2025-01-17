Ракета Starship Илона Маска взорвалась над Карибским морем

Ракета Starship потерпела крушение во время тестового запуска. Об этом заявил владелец компании SpaceX Илон Маск.

Седьмой испытательный полет закончился неудачно. Верхняя часть ракеты отделилась и взорвалась. Нижнюю часть удалось вернуть на стартовый стол космодрома, где ее захватили специальные механические устройства.

«По предварительным данным, у нас произошла утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», – написал Маск. Утечка была настолько большой, что создала давление, превышающее пропускную способность вентиляционного отверстия.

Команда SpaceX изучает полученные в ходе летных испытаний данные, чтобы понять первопричину неудачного запуска.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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