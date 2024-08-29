Взрыв космического корабля Starship привел к появлению уникальной плазменной дыры в ионосфере

Ученые впервые обнаружили уникальную плазменную дыру в ионосфере, возникшую после взрыва космического корабля Starship. Об этом сообщает официальное издание Сибирского отделения Российской академии наук «Наука в Сибири».

В ноябре 2023 года компания SpaceX осуществляла второй испытательный полет космического корабля Starship массой пять тысяч тонн. Примерно через 2 минуты и 40 секунд после старта первая ступень отделилась от аппарата и взорвалась на высоте 90 км. Основной модуль продолжил подъем на высоту 149 км и был уничтожен автономной системой безопасности.

Запуск ракеты и взрыв вызвали неожиданный отклик в ионосфере – ионизированной части земной атмосферы. «Космический корабль летел со скоростью, превышающей скорость звука, и образовывал конусообразные атмосферные ударно-акустические волны – что-то похожее на волны, идущие вслед за быстро движущимся катером. Они имели очень большую амплитуду, но самым неожиданным было то, что наблюдалось много колебаний и что волны распространялись в северном направлении. Обычно при запусках космических аппаратов наблюдают распространение волн на юг», – рассказал ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич.

Кроме того, взрыв привел к образованию плазменной дыры – состояния ионосферы, когда из нее исчезают заряженные электроны. Обычно также дыры образуются в результате химических процессов. «Однако в этот раз всё указывает на то, что топливо здесь ни при чем. Это первый случай обнаружения нехимической плазменной дыры, образовавшейся в результате техногенного взрыва», – прокомментировал ученый.

По словам эксперта, ценность подобных наблюдений в том, что они открывают целый ряд моментов, природа которых ученым пока непонятна.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube