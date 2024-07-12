Ракета Илона Маска потерпела крушение

Компания американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска SpaceХ в пятницу, 12 июля, сообщила об аварии ракеты Falcon 9 из-за сбоя в работе двигателя, в результате чего не удалось вывести на расчетную орбиту очередную партию спутников интернет-связи Starlink.

В сообщении, опубликованном в аккаунте SpaceX, говорится: «Из-за отказавшего двигателя второй ступени Falcon 9 произошла авария, в результате чего спутники Starlink оказались на орбите ниже расчетной. В настоящее время SpaceX установил связь с пятью аппаратами и пытается поднять их орбиту при помощи собственных ионных двигателей».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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