Менее четверти инновационной продукции в России оказывается действительно новой

В России растут траты промышленности на исследования и разработки. Однако лишь малая часть создаваемой продукции оказывается действительно новой для рынка. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ученых из Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Траты промышленности на исследования и разработки в 2022 году выросли на две трети по сравнению с 2018 годом, до 437,1 млрд рублей, а их доля в общих затратах на инновации – на треть, до 37,8%. Рост был обеспечен с помощью перераспределения внутренних затрат за счет урезания программ исследования космоса, Земли, атмосферы, энергетики, прочих экономических и иных целей.

В общем объеме расходов на инновации больше других выросла доля трат на исследования в области ремонта и монтажа машин и оборудования (с 19,4% до 93,5), производства летательных аппаратов (86,2 против 26,1) и прочих транспортных средств (52,9 против 13,6).

Вместе с тем снижалась соответствующая доля в полиграфии и копировании носителей информации, производстве медицинских инструментов и оборудования, лекарственных средств и материалов.

В сфере создания продукции на новую для рынка приходится менее четверти – 22,4% (для мирового рынка – 2%). Вновь внедренная или подвергшаяся значительным технологическим изменениям занимает 67,5% от общего объема, а усовершенствованная – 32,5%.

Эксперты пришли к выводу, что ресурсы большей частью тратятся на совершенствование используемых технологий, то есть речь идет о процессных инновациях. Что же касается продуктовых инноваций, которые в первую очередь необходимы для достижения технологического суверенитета, то здесь дела обстоят заметно хуже.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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