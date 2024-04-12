Что будет с системой планет, когда Солнце умрет

Когда Солнце умрет, Меркурий и Венера будут поглощены: та же участь, скорее всего, постигнет и Землю, а некоторые астероиды в главном поясе между Марсом и Юпитером, а также некоторые спутники Юпитера сойдутся со своих орбит и погибнут, разлетевшись на куски.

Данный поистине катастрофический сценарий описан в исследовании, опубликованном в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества» международной командой, координируемой Уорикским университетом в Великобритании.

Исследование основано на наблюдении за тремя белыми карликами, то есть тремя звездами в конце своего жизненного цикла длиной примерно в пять миллиардов лет. В частности, исследователи наблюдали за тремя звездами в течение 17 лет, измеряя изменения яркости из-за хаотического транзита мусора, образовавшегося в результате разрушения астероидов, лун и планет на орбите, чтобы реконструировать эволюцию этих планетных систем.

Первый белый карлик (ZTF J0328−1219), по-видимому, стабильный в последние годы, обнаружил следы серьезного катастрофического события, произошедшего примерно в 2010 году. Вторая звезда (ZTF J0923+4236) темнела нерегулярно каждые два месяца и в эти моменты демонстрировала хаотическую переменность в течение нескольких минут, прежде чем снова начать сиять. Третий проанализированный белый карлик (WD 1145+017), согласно наблюдениям, сделанным в 2015 году, вел себя в соответствии с теоретическими предсказаниями, с большой изменчивостью в отношении транзитов, которых сейчас больше не существует. «В целом система постепенно становится ярче по мере того, как рассеивается пыль от катастрофических столкновений, произошедших примерно в 2015 году», – объясняет профессор Борис Генсике из Уорикского университета. «Непредсказуемая природа этих транзитов может свести с ума астрономов: в одну минуту они здесь, а в следующую – их уже нет. И это говорит о хаотичной среде, в которой они оказались», – добавил он.

Основываясь на этих трех различных динамиках, исследователи пришли к выводу, какой может быть судьба нашей Солнечной системы. «Печальная новость заключается в том, что Земля, вероятно, будет поглощена расширяющимся Солнцем, прежде чем она достигнет стадии белого карлика», – отмечает Генсике. В противном случае наша планета все равно потеряет атмосферу и океаны, став непригодной для жизни. «Что касается остальной части Солнечной системы, некоторые астероиды, расположенные между Марсом и Юпитером, и, возможно, некоторые из спутников Юпитера, могут сместиться и пройти достаточно близко к возможному белому карлику, чтобы подвергнуться процессу измельчения, который мы изучали», – добавил исследователь.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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