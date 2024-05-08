На Солнце произошла вспышка класса Х и самого высокого балла

На Солнце рано утром 8 мая произошла вспышка высокого балла X 1.0. как сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН, длительность вспышки – с 04.33 до 04.48 по московскому времени с максимумом в 04:41.

Напомним, что вспышки на Солнце в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X.

Нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует, по мнению ученых, о постепенном приближении Солнца к пику активности, который, предположительно, может наступить в середине 2024 года.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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