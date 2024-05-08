В выходные на Земле ожидают магнитную бурю

В выходные на Земле ждут сильную магнитную бурю. «Зарегистрирован крупный выброс массы в сторону Земли. Событие подтверждено одновременно профилями излучения Солнца с рентгеновских мониторов, а также прямыми наблюдениями космических коронографов. По предварительным оценкам, выброс является крупнейшим в текущем майском всплеске активности», – сообщили Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Сегодня утром также произошла двойная вспышка класса Х, вторая из дубля сопровождалась выбросом солнечной массы. «Выбросы массы являются наиболее сильной формой воздействия Солнца на Землю, так как обладают огромной кинетической энергией и наносят прямой удар по магнитному полю Земли. Предварительно приход солнечных масс к Земле ожидается в субботу, 11 мая. Возможная сила магнитных бурь оценивается как G2-G3. Более точный прогноз будет сформирован в течение суток», – добавили ученые.

Екатеринбург, Елена Сычева

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