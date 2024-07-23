Вспышка на Солнце грозит помехами в спутниковой и радиосвязи

Мощный выброс темной плазмы на Солнце грозит сбоями в работе электроприборов и помехами в спутниковой и радиосвязи. В течение суток ученые ожидают несколько мелких вспышек или одну мощную, следует из данных НАСА.

Сотрудники американского космического агентства зафиксировали выброс темной плазмы класса М – одного из двух самых высоких по мощности. Энергия от подобных выбросов может вызвать сбои в связи и электроснабжении. Темная плазма холоднее светлой, но такие вспышки не менее интенсивны в плане микроволнового излучения.

«Национальное управление океанических и атмосферных исследований в понедельник выпустило предупреждение, что этот импульс темной плазмы может привести к колебаниям в электросети. За последние 24 часа не менее шести солнечных вспышек класса М стали причиной сбоев радиосвязи по всему миру», – пишет Daily Mail.

По данным издания, в некоторых частях Западного полушария и в Азии уже зафиксированы проблемы с радиосвязью. Опасностью сбоев в работе электроники и систем, использующих спутниковую и радиосвязь, сохранится до пятницы.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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