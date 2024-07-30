Россиян предупредили о магнитных бурях в ближайшие дни

Ученые ожидают магнитные бури высокого и среднего уровня с 30 июля по 1 августа. Одна из них началась около 07:09 мск, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно новым прогнозам, с большой вероятностью магнитные бури случатся 30 и 31 июля. Ученые также допустили, что возмущение геомагнитной обстановки продлится 1 августа. 30 июля ожидаются бури сильного уроdня G3, а 31 июля и 1 августа – среднего уровня G2.

«Внимание, магнитная буря! Прогнозы начинают оправдываться: в 07:09 часов по московскому времени на Земле началась слабая магнитная буря класса G1», – написал Леус в своем телеграм-канале.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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