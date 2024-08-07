Кошки умеют скорбеть о потере другого питомца

Исследователи из Оклендского университета выявили, что кошки проявляют основные признаки скорби после смерти другого питомца в том же доме.

Это включает в себя изменения сна, потребность во внимании и времяпрепровождении в одиночестве.

Результаты нового исследования были получены вскоре после того, как исследование показало, что собаки демонстрируют поведение, напоминающее горе, после потери компаньона.

В 2022 году исследователи из Миланского университета выявили, что у собак проявляются основные признаки утра после потери товарища. Однако до сих пор было неясно, применимо ли то же самое к кошкам.

«В то время как собаки, произошедшие от стайных животных, могут обоснованно сильнее реагировать на смерть сородича, кошки, находящиеся под опекой человека, приспособились жить среди сородичей, и их способность реагировать на потерю компаньона требует дальнейшего изучения», – написала группа в своем исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behaviour Science.

В новом исследовании ученые опросили 412 владельцев кошек, у которых спрашивали о немедленных и долгосрочных изменениях, наблюдавшихся у выжившей кошки после смерти другого питомца. Результаты показали, что у некоторых кошек наблюдались ключевые признаки горя, включая изменения в сне, еде, играх, более активном поиске внимания, стремлении прятаться и проведении времени в одиночестве. Однако команда обнаружила, что такое поведение различалось в зависимости от отношений кошки с умершим животным.

«Чем дольше кошка жила с умершим животным, тем чаще ухаживающие за ней люди сообщали об усилении потребности во внимании после смерти другого питомца», – поясняют исследователи.

Более того, отношения самого владельца с умершей кошкой также повлияли на реакцию его выжившего питомца. «Это говорит о том, что наши кошачьи друзья могут копировать горе своих опекунов», – добавили исследователи.

Команда надеется, что полученные результаты помогут опровергнуть стереотип о кошках как о замкнутых и асоциальных существах.

Бриттани Грин, ведущий автор исследования, пояснила: «Наше исследование показывает, что у домашних кошек наблюдаются поведенческие изменения, которые напоминают их собачьи аналоги. Психологическое переживание утраты свойственно всему животному миру, и связи, которые мы устанавливаем с нашими питомцами, являются отражением заботы и связи, которые мы им обеспечиваем».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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