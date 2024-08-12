Минпросвещения рекомендовало провести День знаний 2 сентября

Министерство просвещения РФ в понедельник, 12 августа, сообщило, что День знаний пройдет 2 сентября, поскольку в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится: «Минпросвещения России рекомендовало провести торжественные мероприятия в школах в честь начала 2024/2025 учебного года и Дня знаний 2 сентября 2024 года».

«В первый понедельник сентября во всех школах страны традиционно пройдут церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна Российской Федерации, а также внеурочные занятия «Разговоры о важном», – добавили в Министерстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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