Землю накрыла «очень сильная» магнитная буря

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН в понедельник, 12 августа, сообщила, что на Землю пришла мощная магнитная буря уровня G4, что означает «очень сильная» по шкале измерений.

В публикации на сайте говорится: «В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (очень сильная, уровень G4). Уровень G4 означает очень сильную бурю по шкале измерений от G1 (слабая) до G5 (экстремально сильная). В промежутке с 6.00 до 9.00 утра уровень возмущенности магнитного поля составлял G3, а после обеда повысился еще на один уровень».

«На Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния. Метеозависимым стоит беречь здоровье и не нагружать себя чрезмерно», – добавили в Лаборатории солнечной астрономии.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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