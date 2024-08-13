Россия увеличит спутниковую группировку до 1200 аппаратов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров на стратегической сессии «Развитие космической деятельности РФ на период до 2030 года» во вторник, 13 августа, заявил, что до 2030 года количество спутников орбитальных группировок необходимо увеличить до 1,2 тыс. единиц, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Мантуров сказал: «В горизонте до 2030 года нам необходимо увеличить количество спутников орбитальных группировок до 1 200 единиц. Довести суммарное число пусков с российских космодромов до 56 в год».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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