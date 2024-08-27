Школьники потеряли интерес к физике и математике

Минцифры и Минобрнауки разрабатывают предложения, которые смогут повысить спрос среди российских выпускников на физику и профильную математику. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Школьники все чаще выбирают информатику, а интерес к физике и математике снижается. Это обусловлено развитием высоких технологий.

«Мы продолжаем дискуссию с Минобрнауки, чтобы исключить вот этот каннибализм, когда выбирают информатику, в общем, снижая приоритет физики и профильной математики. Потому что нам кажется, что это, конечно, очень тесно связанные между собой дисциплины», – сказал Шадаев.

Уже осенью Минцифры вместе с Минобрнауки собираются представить какое-то базовое решение вопроса.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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