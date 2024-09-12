Облако солнечной плазмы ударит по Земле 12 сентября

Ученые предупредили, что облако солнечной плазмы ударит по Земле вечером 12 сентября. Жители России в средних широтах вновь смогут наблюдать полярное сияние.

«Поступили результаты моделирования третьего за последние дни выбросов плазмы, который с вероятностью 99.9 % на этот раз ударит по планете. Прошлый выброс шёл мимо Земли и должен был задеть планету только краем. На этот раз выброс направлен точно на Землю, и ему просто некуда деться, кроме как прийти сюда к нам», – пояснили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

С вероятностью около 70% сила удара достигнет 1-2 уровня по пятибалльной шкале. Приход солнечного вещества ожидается около 22:00 мск, а пик бури – в 03:00-04:00 мск. Ученые допустили, что в части времени прохождения и силы бури прогнозы могут быть не точны.

«Очень высокие вероятности полярных сияний, в том числе, в средних широтах», – добавили в лаборатории.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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