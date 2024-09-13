МЧС предупредило о смерчах на Кубани

МЧС выпустило штормовое предупреждение об образовании смерчей на территории Краснодарского края. Спасатели напомнили жителям и гостям края правила поведения при смерчах.

«Сегодня, 13 сентября, в период 12:00-13:00, а также днем и вечером 13 сентября на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем», – говорится в предупреждении.

Гражданам рекомендовали при приближении смерча спрятаться в подвале или канаве, покинуть возвышенности и территорию вблизи станций электропередач и автозаправок.

Напомним, пляжи на территории Сочи закрыли на двое суток после штормового предупреждения в связи с угрозой образования смерчей.

Краснодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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