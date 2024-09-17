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Вторник, 17 сентября 2024, 10:43 мск

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На Земле идет сильная магнитная буря

На Земле идет сильная магнитная буря. Она спровоцирована прохождением плазменного облака, выброшенного недавно Солнцем, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

В 4.30 утра по московскому времени произошли наиболее сильные изменения, сообщает лаборатория – в этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3.66 из пяти баллов.

В настоящий момент событие пока продолжается, хотя длительным оно быть не должно, поскольку основные массы плазмы уже прошли мимо планеты.

Отмечается, что пока наблюдаются очень сильные полярные сияния в западном полушарии- это территория Канады, а также северные штаты США.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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