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Понедельник, 23 сентября 2024, 15:21 мск

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Российские ученые разработали прототипы двигателей для полетов в дальний космос

Фото: Роскосмос

Российские ученые разработали прототипы двигателей, которые позволят совершать полеты в дальний космос. Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По его словам, дальнейшее освоение космоса связано с принципиально новыми двигателями. Сейчас же люди летают на орбиту, «как Мюнхгаузен на ядре».

«У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка, и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне», – рассказал Ковальчук на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В настоящее время у института есть прототипы двигателей, которые обеспечивают совершенно иную тягу и иные возможности для полета в дальний космос.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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