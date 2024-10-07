На Земле началась магнитная буря

На Земле идет магнитная буря слабой мощности – она началась ночью и продлится до второй половины дня. Ее максимальная интенсивность будет колебаться между слабой и средней, сообщил в своем тг-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что магнитная буря, начала которой все международные прогностические центры ожидали ещё поздним вечером в четверг, началась лишь минувшей ночью.

«В середине ночи, в 2 часа 52 минуты по московскому времени, индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, всё же достиг отметки в 5 единиц, что соответствует началу слабой магнитной бури класса G1. По уточнённым прогнозам, магнитная буря, с перерывами, завершится во второй половине сегодняшнего дня, после 15 часов», – написал Леус.

Он добавил, что максимальная интенсивность магнитной бури будет колебаться в диапазоне между слабой и средней, уточняет РИА Новости.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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