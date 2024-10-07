Нобелевку по медицине присудили в этом году за открытие молекул микроДНК

Нобелевский комитет определился с тем, кто получили премию по медицине в 2024 году. Ее удостоятся два американских ученых Виктор Амброс и Гэри Равкан за открытие молекул микроРНК, регулирующих работу генов.

«Нобелевская премия 2024 года в области физиологии и медицины присуждена Виктору Амбросу и Гэри Равкану за открытие молекул микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов», – говорится в сообщении аккаунта премии в соцсети, принадлежащей Илону Маску.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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