Нобелевскую премию по физике присудили за работы в области нейросетей

Нобелевская премия по физике за 2024 год досталась Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за работы в области нейросетей.

Ученые получили награду «за фундаментальные открытия и изобретения, которые позволяют использовать машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей», говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Хопфилд изобрел сеть, которая использует метод сохранения и воссоздания шаблонов. Когда в сеть Хопфилда поступает искаженное или неполное изображение, она методично обрабатывает ключевые узлы и обновляет их значения. Таким образом, сеть постепенно находит сохраненное изображение, наиболее похожее на то, которое было искажено.

Хинтон использовал сеть Хопфилда в качестве основы для новой сети, использующей другой метод: машину Больцмана, которая может использоваться для классификации изображений или создания новых рисунков.

«Работа лауреатов уже принесла огромную пользу. В физике мы используем искусственные нейронные сети в самых разных областях, например, для разработки новых материалов с определенными свойствами», – прокомментировала председатель Нобелевского комитета по физике Эллен Мунс.

Стокгольм, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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