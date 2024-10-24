Климатологи предупредили о замерзании Европы из-за коллапса АМОС

Замерзание грозит странам Северной Европы из-за замедления течений в Атлантическом океане. 44 ведущих климатолога подписали открытое письмо с предупреждением.

Ученые заявили, что ранее недооценили последствия смещения течений из-за глобального потепления. Движение теплых вод ослаблено, а это может привести к климатическому хаосу. Специалисты назвали «разрушительными и необратимыми» последствия изменений в циркуляции океана.

«Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС) включает Гольфстрим и переносит тепло в Северное полушарие. АМОС определяет условия жизни всех людей в Арктическом регионе и за его пределами», – сказано в заявлении.

Риски для людей, которые раньше считали маловероятными и связывали с единичными событиями, теперь перешли в группу «высоких рисков». С большой вероятностью, основной удар придется на страны Северной Европы, которые ждет похолодание вплоть до экстремальных температур. Но изменений ощутят по всему миру.

«Дальнейшие последствия будут ощущаться во всем мире. Они будут включать смещение поясов тропических осадков, сокращение поглощения углекислого газа океаном, значительное повышение уровня моря, нарушение состояния морских экосистем и рыболовства», – говорится в письме.

Ранее ООН сообщила, что миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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