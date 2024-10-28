российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 октября 2024, 12:26 мск

Новости Наука

Новости, Кратко, Популярное

На Земле началась слабая магнитная буря

Утром в понедельник на Земле началась слабая магнитная буря. «Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 5 единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», – написал в своем тг-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Завершится магнитная буря через сутки – к утру вторника. Сила ее будет колебаться в пределах от слабой до средней.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Москва, Тюмень, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Центр России, Наука, Россия,