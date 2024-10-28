Утром в понедельник на Земле началась слабая магнитная буря. «Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в 5 единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», – написал в своем тг-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Завершится магнитная буря через сутки – к утру вторника. Сила ее будет колебаться в пределах от слабой до средней.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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