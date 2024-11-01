На Солнце произошла очередная мощная вспышка

Минувшей ночью на Солнце произошла вспышка высшего балла – X2.0. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

По данным телескопов, взрыв произошёл в области 3878, которая при прошлом прохождении по диску произвела магнитную бурю уровня G4.66 от 11 октября 2024 года. Буря стала второй по силе за 7 лет из вспышки уровня X1.8.

Что касается новой вспышки, то ее воздействие на Землю будет минимальным с 95-процентной вероятностью. В лаборатории пояснили, что на данный момент отсутствие выброшенных в космос крупных масс плазмы подтверждено как минимум по радио и по оптическим наблюдениям Солнца. Предварительные расчёты показывают возможности слабого роста плотности солнечного ветра в понедельник, 4 ноября, но без влияния на геомагнитные индексы.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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