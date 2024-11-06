На Солнце снова произошла сильная вспышка

Сегодня на Солнце произошла новая мощная вспышка высшего балла Х. Как говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, максимум излучения зарегистрирован в 16:40 по московскому времени.

По данным Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова, вспышка X2.4 продолжалась 32 минуты. При этом в течении дня было зарегистрировано еще несколько выбросов плазмы более низкого уровня.

«Событие наблюдалось почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю (активный центр 3883), поэтому на данный момент предварительно выставлены максимальные риски для планеты», – уточнили в Лаборатории.

По словам ученых, последние двое суток на Солнце регистрировалось постепенное восстановление уровня активности. При этом произошло несколько заметных вспышек среднего класса, поэтому текущее событие вписывается в общий тренд и с большой вероятностью является не последним на этой неделе.

«В настоящее время существуют риски ещё более крупных вспышек в ближайшие сутки-двое», – отметили в лаборатории.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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